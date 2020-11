Si avvicinano nuove restrizioni, la stretta potrebbe arrivare già da venerdì

'è anche il Friuli Venezia Giulia, assieme ad Emilia Romagna, Veneto e Campania, secondo quanto diffuso dall'ANSA, nel gruppo di Regioni per cui l'Istituto superiore di sanità, sulla base dei dati dell'ultimo monitoraggio, ritiene opportuno che siano anticipate le misure più restrittive. Questo sulla base del report, che indica le regioni entrate in scenario 4 a rischio moderato con alta probabilità di progressione.

Zona gialla (le disposizioni attualmente in vigore)

1 - Quanto durano le misure restrittive?

Fino al 3 dicembre.

2 - Posso spostarmi liberamente?

Durante la giornata sì, ma dalle 22 alle 5 scatta il coprifuoco.

3 - Posso uscire dopo le 22?

Soltanto per «comprovate esigenze», dunque motivi di lavoro, salute ed emergenze.

4 - Devo avere l’autocertificazione?

Sì se esco dopo le 22. Il modulo va compilato con le generalità e il motivo dello spostamento e consegnato in caso di controllo. Non si deve indicare il nominativo delle persona da cui si va, per rispetto della privacy.

5 - I bar sono aperti?

Sì, ma non oltre le 18.

6 - E i ristoranti?

Sì, fino alle 18 e non oltre. Dopo lei sei di sera è consentita la consegna a domicilio e fino alle 22 si può prendere cibo da asporto, che però non può essere consumato nelle adiacenze dell’esercizio o comunque all’aperto.

7 - È consentito visitare un museo?

No, i musei e le mostre sono chiusi, come cinema e teatri.

8 - Posso recarmi in un centro commerciale?

Ne i giorni feriali sì, mentre saranno chiusi il sabato, la domenica e nei giorni festivi. Farmacie, tabaccherie, edicole e alimentari che si trovano dentro i centri commerciali resteranno aperti.

9 - Ci sono limitazioni per pranzi e cene da amici e parenti?

Il Dpcm non prevede un divieto specifico, ma il premier Conte ha raccomandato di non andare a trovare persone non conviventi perché gli incontri nelle abitazioni «sono occasione di contagio, si creano condizioni di pericolo».

10- Si può prendere l’autobus?

Sì, ma la capienza è stata ridotta dal 50 per cento. .

Zona arancione

1 - Quanto durano le misure?

Fino al 3 di dicembre

2 - Posso entrare o uscire dalla Regione, o dal comune?

No, ci si può muovere soltanto per lavoro, salute, emergenze e per accompagnare i figli a scuola. È vietato spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, tranne «comprovate esigenze».

3 - Devo avere l’autocertificazione?

Sì, il modulo va compilato con le generalità e il motivo dello spostamento.

4 -Se per andare in una Regione in fascia gialla devo attraversare una Regione in fascia arancione, posso farlo?

Si, il transito sui territori «è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni».

5 - Posso accompagnare un figlio a scuola?

Sì, sono «consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza», se è consentita.

6 - Posso fare attività motoria e sportiva?

Sì purché all’interno del proprio comune e all’aperto. Palestre, piscine e centri sportivi sono chiusi.

7 - Se sto in zona arancione quando entra in vigore l’ordinanza, posso uscire?

Sì, il rientro a casa è sempre consentito.

8 - Bar e ristoranti sono aperti? E i negozi?

I negozi al dettaglio sono aperti, i centri commerciali sono chiusi nei giorni festivi e prefestivi. E «sono sospese le attività dei servizi di ristorazione» come bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie.

9 - Posso ordinare cibo a domicilio?

Sì. E fino alle 22 è possibile anche comprare cibo da asporto, che però non si può consumare sul posto.

Zona rossa

1 - Quanto durano le misure?

Fino al 3 di dicembre.

2 - Se sono residente in una Regione in fascia rossa, posso uscire?

Ci si può muovere soltanto per «comprovate esigenze» dunque motivi di lavoro, salute e emergenze.

3 - Se devo andare in una Regione in fascia rossa, posso entrare?

Si può andare ma soltanto se si hanno «comprovate esigenze» dunque motivi di lavoro, salute e emergenze.

4 - Devo avere l’autocertificazione?

È stata la circolare del Viminale a chiarire che il modulo va compilato con le proprie generalità e il motivo dello spostamento e consegnato in caso di controllo.

5 - Se vado da una persona che ha un’emergenza devo giustificarlo?

Sì, perché rientra nelle «comprovate esigenze» ma non si deve indicare il nominativo delle persona da cui si va per motivi di privacy.

6 - Per andare in una Regione in fascia gialla posso attraversare una Regione in fascia rossa?

Sì, «il transito sui territori è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti».

7 - Se sono residente in una Regione in fascia rossa posso uscire dal mio Comune?

No, è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, all’interno del territorio salvo che per «comprovate esigenze» dunque motivi lavoro, studio, salute».

8 - Posso accompagnare un figlio a scuola?

Sì, sono «consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita».

9- Quali scuole sono aperte?

I nidi, le scuole per l’infanzia, le elementari e le prime medie. Possono seguire lezioni in presenza anche gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali».

10 - I laboratori scolastici sono aperti?

Sì, per questo «è consentita la possibilità di svolgere attività in presenza».

12 - Posso andare nei negozi?

No, sono chiusi tutti i negozi al dettaglio. Rimangono aperti i rivenditori di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, i tabaccai, le edicole.

13 - Quali sono gli altri negozi aperti?

Lavanderie, ferramenta, ottici, fiorai, librerie, cartolerie, informatica, abbigliamento per bambini, giocattolai, profumerie, pompe funebri, distributori automatici.

14 - Posso andare nei centri commerciali?

No, sono chiusi. All’interno possono essere aperti gli alimentari, le farmacie, le parafarmacie, i tabaccai.

15 - Posso andare al mercato?

No i mercati sono chiusi, «salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari».

16 - Posso andare dal parrucchiere?

Sì, i parrucchieri e i barbieri sono aperti.

17 - Posso andare in un centro estetico?

No, centri estetici e centri massaggi sono chiusi.

18 - Posso andare al bar o al ristorante?

No «sono sospese le attività dei servizi di ristorazione - bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie - ad esclusione delle mense e del catering continuativo».

19 - Posso ordinare cibo a domicilio?

Si, è sempre consentito ordinare cibo e bevande e domicilio.

20 - Posso comprare cibo o bevande da asporto?

Sì, ma solo fino alle 22, e con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze del locale.

21 - Posso andare nei centri sportivi?

No l’attività è sospesa anche in quelli all’aperto.

22 - Come posso fare sport?

L’attività sportiva è consentita «esclusivamente all’aperto e in forma individuale». Sono consentite soltanto le competizioni di livello nazionale.

23 - Posso fare jogging?

Si, si può andare correre.

24- Si può andare in bici?

Sì perché rientra nell’attività sportiva.

25- Posso fare una passeggiata?

Sì, ma si tratta di “attività motoria” e dunque è consentita soltanto da soli e «in prossimità della propria abitazione».

26 - Se faccio una passeggiata devo indossare la mascherina?

Nel Dpcm è scritto che si può svolgere attività motoria «purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie»