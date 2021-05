Niente coprifuoco e zona bianca in arrivo per il Fvg: la data è il primo giugno

Dal primo giugno, se il trend dei contagi si conferma in discesa, il Fvg sarà in zona bianca insieme ad altre due regioni: Molise e Sardegna. Lo prevede un'ordinanza de Nelle regioni in zona bianca il coprifuoco decade automaticamente e restano in vigore solo le norme di comportamento: mascherina e distanziamenti. Per il resto, le uniche attività a rimanere ancora chiuse sono le sale da ballo e le discoteche, sia al chiuso che all’aperto. La data fissata a livello nazionale per l'eliminazione del coprifuoco è il 21 giugno per le regioni in zona gialla, questo non sarà quindi valido dal primo giugno per le regioni citate e dal 7 giugno nemmeno per Abruzzo, Veneto e Liguria, che dovrebbero anch'esse "colorarsi" di bianco.

Secondo il decreto legge Covid approvato ieri dal Governo Draghi, a partire da domani, 19 maggio, il coprifuoco sarà spostato alle 23, per poi slittare alle 24 il 7 giugno, ma solo per le regioni in zona gialla, che auspicabilmente dal primo del mese non includeranno il Fvg.