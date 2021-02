Covid, indice Rt sotto l'1: il Fvg resta in zona gialla

Confermata anche per la prossima settimana la zona gialla. Rispetto allo scorso venerdì, l’indice Rt è in diminuzione (0,98)

Il ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, sta per firmare nuove ordinanze che andranno in vigore a partire da domenica 14 febbraio. Passano in area arancione le Regioni Abruzzo, Liguria, Toscana e la Provincia Autonoma di Trento. La Sicilia passa in zona gialla a scadenza della vigente ordinanza, ovvero lunedì 15 febbraio. In arancione restano anche l'Umbria e la provincia di Bolzano anche se per entrambe i governatori hanno disposto misure ancora più restrittive.

L'ordinanza di Speranza: quattro regioni in zona arancione e la Sicilia in zona gialla

Ora quindi la ripartizione dell'Italia cambia così:

zona gialla : Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia , Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Valle d'Aosta, Veneto.

: Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, , Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Valle d'Aosta, Veneto. zona arancione: Provincia Autonoma di Bolzano, Puglia, Sicilia, Umbria; Abruzzo, Liguria, Toscana, PA Trento

zona rossa: nessuna regione.

zona bianca: nessuna regione.

Intanto l'indice Rt che indica la trasmissibilità del virus sale a 0,95 a livello nazionale rispetto allo 0,84 della scorsa settimana. Lo indica la bozza del monitoraggio condotta dall'Istituto superiore di sanita' (Iss) con il ministero della Salute. La Regione Umbria e la Provincia di Bolzano hanno un livello di rischio alto mentre sono dieci (contro 11 la settimana precedente) le Regioni con una classificazione di rischio moderato (di cui cinque ad alto rischio di progressione a rischio alto nelle prossime settimane) e nove con rischio basso. "Diminuiscono da 7 a 5 - sottolinea il report - Regioni e province autonome che hanno un tasso di occupazione delle terapie intensive e dei reparti sopra la soglia critica del 30%". Questo è invece l'indice Rt nelle regioni aggiornato: