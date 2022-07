Osteria friulana "adotta" Anacleto, il gufo che ha sconfitto i gabbiani triestini

TRIESTE - Anacleto, il gufo che combatte i gabbiani. Sembra il titolo di un film Disney, invece è il protagonista di una buffa - ma neanche tanto - vicenda che ha coinvolto il "Cemut", locale in via dei Capitelli. Tutto è cominciato nel lontano 2018, quando il locale ha aperto i battenti. All'ora dell'aperitivo - non prima né dopo - i gabbiani erano soliti appostarsi sui tetti delle case circostanti, prendere la mira e "attaccare" clienti e camerieri per accaparrarsi un pezzo di pane, prosciutto o frico: "Quando usciva il vassoio, si studiavano la traiettoria e planavano. Anche sui tavoli", ha spiegato Gianluca Fantinel, titolare del locale.

Le parole dei gestori

La situazione è peggiorata dopo il lockdown: "Sono diventati molto più aggressivi. Le cameriere erano terrorizzate, tant'è che eravamo arrivati al punto di dover uscire in due: uno doveva fare da dissuasore mobile per permettere all'altro di proseguire". L'incubo alla Hitchcock sembrava non avere fine, finché al Barakin, il nuovo locale aperto a San Giusto qualche mese fa dai gestori dello stesso Cemut, non è comparso Sergio detto "Sergetto", che in dialetto triestino ha esclamato: "Te devi metter un rapace". Detto fatto. Tasto compra su Amazon e con 18 euro Gianluca ha trovato il suo gufo di legno (oggi battezzato Anacleto). Una volta posizionato sulla punta di uno degli ombrelloni, i gabbiani sono spariti.

"Ora va decisamente meglio. Con un po' di vento muove anche la testa. Sembra vero", ha concluso soddisfatto. Al di là del witz, la decisione dei gestori del Cemut si ispira a dei rapporti di forza che in Natura già esistono e, per questo, motivo di funzionale emulazione da parte anche dei sapiens.