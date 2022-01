Ha un'ala incastrata sul palo della luce: salvato gabbiato

Gli operatori, arrivati sul posto con una partenza, hanno salvato il volatile liberandolo dalla trappola mortale per poi trasportarlo all'Enpa di Via Marchesetti 10/4.

I Vigili del fuoco di Trieste sono intervenuti, verso le ore 16 di oggi 26 gennaio, per soccorrere un gabbiano rimasto incastrato con un'ala su un palo della pubblica illuminazione in Via Valmaura a Trieste. Gli operatori, arrivati sul posto con una partenza, hanno salvato il volatile liberandolo dalla trappola mortale per poi trasportarlo all'Enpa di Via Marchesetti 10/4.