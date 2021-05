Gabbiano “intrappolato” in viale Miramare: i Vigili del fuoco lo salvano

I Vigili del fuoco di Trieste sono intervenuti, verso le ore 13 di oggi 4 maggio, per soccorrere un gabbiano rimasto incastrato con un’ala alla gronda di una casetta di Viale Miramare. Gli operatori sono arrivati sul posto con una partenza e un'autoscala, hanno salvato il volatile liberandolo dalla trappola mortale per poi consegnarlo all'azienda per il recupero degli animali selvatici in difficoltà.