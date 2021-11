Trieste ricorda Gabriele Foschiatti: deposta una corona d'alloro per il 77esimo anniversario della morte

Il 77° anniversario della morte di Gabriele Foschiatti, avvenuta nel 1944, nel campo di sterminio di Dachau, è stato ricordato questa mattina (venerdì 19 novembre) con la deposizione di una corona d'alloro sulla targa a lui dedicata nel Parco della Rimembranza sul colle di San Giusto. Promossa dal Comune di Trieste, nel rispetto delle norme anti Covid, alla deposizione è intervenuto il presidente del Consiglio comunale Francesco di Paola Panteca. Presente anche la consigliera Laura Famulari.

Famulari: "Eroe triestino"

"Ricordare Gabriele Foschiatti nell'anniversario della sua tragica morte significa onorare una lunga tradizione di eroi triestini innamorati della libertà nel suo senso più vasto, che diedero la vita per questo ideale. La sua vita e le sue lotte incarnano le diverse anse del fiume della storia che nella nostra terra scorse violento e talvolta contradditorio" ha dichiarato la consigliere Famulari. "Foschiatti seppe mantenere la sua coerenza, e dall'irredentismo all'impresa fiumana alla resistenza antifascista ebbe sempre come vessillo la libertà e la dignità. È un esempio civile - conclude - che dovremmo indicare più spesso ai giovani, anche per insegnare come la complessità della nostra terra abbia dato vita a figure dalla grandissima energia interiore".