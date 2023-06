Trieste diventa New York nel nuovo film di Gabriele Salvatores

TRIESTE – Gabriele Salvatores torna a Trieste, per le riprese di “Napoli-New York”, che sarà il sesto film del regista premio Oscar girato in Friuli Venezia Giulia, confermando la forte attrazione che la regione esercita nel mondo cinematografico. Tratto da un soggetto inedito di Federico Fellini e Tullio Pinelli, “Napoli-New York” racconta un epico viaggio attraverso l'Atlantico di due bambini, interpretati da Dea Lanzaro e Antonio Guerra, che saranno affiancati dal commissario di bordo interpretato da uno degli attori più celebrati del cinema italiano, Pierfrancesco Favino. Il film è stato presentato oggi dal regista premio Oscar, Pierfrancesco Favino, Dea Lanzaro e Antonio Guerra, i produttori Arturo Paglia e Massimo Monachini e la coordinatrice di FVG Film Commission Chiara Valenti Omero.

Le location del film

Il progetto coinvolge una troupe di 41 tecnici fissi, a cui si aggiungono circa 20 figure part-time tra tecnici e maestranze locali, e oltre 100 persone di troupe, incluse le star del cast, troveranno ospitalità negli alberghi locali. La produzione prevede inoltre una spesa di quasi 1,5 milioni di euro sul territorio, contribuendo in modo significativo all'economia locale. Le location principali del film saranno ambientate a Trieste, con scenari che includono Palazzo Carciotti, Porto Vecchio, Salone degli Incanti, Stazione Marittima, Palazzo Berlam, Piazza S. Giovanni, Chiesa S. Antonio, Caffè San Marco, Palazzo Vivante, Pasticceria Bomboniera, Stock e gli esterni del Savoia Excelsior Palace. Le riprese sul territorio, iniziate lo scorso 15 maggio, si protrarranno per 28 giornate di lavorazione, senza contare il periodo di preparazione che ha visto la produzione in città per circa tre mesi. Nel complesso, la troupe sarà impegnata per dodici settimane tra Napoli, Trieste, Rijeka e gli studi di Cinecittà.

Salvatores e Trieste

La città di Trieste è un fil rouge che accompagna la carriera di Gabriele Salvatores, che ha scelto questa location per diverse sue pellicole. Per ripercorrere i film “made in FVG” del regista, l’associazione Casa del Cinema di Trieste presenta la mostra "Lo sguardo invisibile - fotografie di scena dei film di Gabriele Salvatores girati in Friuli Venezia Giulia", che sarà inaugurata il 10 giugno alla presenza di Salvatores. L’esposizione sarà visitabile dal lunedì al sabato, dalle 10:00 alle 18:00, fino al 22 luglio, nella suggestiva Casa del Lavoratore Portuale in piazza Duca degli Abruzzi 3, dove è stato preparato uno speciale allestimento dedicato alle oltre 70 fotografie selezionate dall’archivio della FVG Film Commission.

“Questo è un tema attuale, una storia non didascalica e non ideologica, ma affettiva, a livello umano ci ricorda che anche noi siamo stati migranti – sono le parole del regista Gabriele Salvatores - e ringrazio Pierfrancesco Favino, con cui è tanto tempo che volevo lavorare, non solo porta emozioni a livello recitativo ma interviene a livello drammaturgico, ha cambiato il concetto del film e del suo personaggio. Quando ho fatto il primo film qui – ha proseguito nel corso della conferenza stampa di presentazione delle riprese - questi erano territori che dal cinema non erano particolarmente frequentati, sono orgoglioso abbiano scoperto questa città e torno qui sempre con molto affetto”.

“Trovo nella sceneggiatura di questo film un tocco molto raro nel nostro cinema, di favola molto intelligente e fa parte di quelle storie che uno desidererebbe sempre raccontare – ha affermato Pierfrancesco Favino -. Abbiamo bisogno di desiderare e sognare e questo film in maniera molto tenera, dolce e soave ci fa riflettere e ci ricorda che gli esseri umani sono sempre esseri umani, indipendentemente dalla latitudine. A Trieste sto benissimo – ha aggiunto – è una città unica, con un’energia identità forte e liquida di tante realtà, una città che ti porta ad avere un contatto con te stesso in maniera vibrante e divertente” Presente alla conferenza anche Arturo Paglia per Paco Cinematografica, che ha sottolineato la ricaduta sul territorio della produzione e la facilità che una città come Trieste offre al cinema.