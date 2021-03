A caccia di esperienze per i turisti: al via il bando per promuovere il Carso

Pubblicato il bando di Gal Carso in collaborazione con PromoTurismoFVG per supportare e promuovere le migliori esperienze attive rivolte ai turisti, per la prossima stagione estiva. Candidature entro l'11 aprile

Il Carso è alla ricerca di nuove avventure. L'Agenzia per lo Sviluppo Rurale GAL Carso, in stretta collaborazione con l'agenzia regionale PromoTurismoFVG, ha infatti recentemente pubblicato un bando per supportare e promuovere le migliori esperienze attive rivolte ai turisti, per la prossima stagione estiva. Le due agenzie stanno collaborando per promuovere i servizi turistici nell'area del GAL Carso e invitano a partecipare sia i soggetti pubblici che privati. Tutti coloro che sono interessati ad offrire delle esperienze attive possono mandare via e-mail all’indirizzo trieste.green@galcarso.eu, entro domenica 11 aprile, la propria candidatura, fornendo il titolo dell’esperienza, il costo dell’esperienza, il listino prezzi chiaro per il cliente, il minimo e il massimo di partecipanti, un programma chiaro di cosa accadrà durante l’attività, in che condizioni è effettuabile l’esperienza ed eventuali alternative, testi, foto e video per la promozione dell’esperienza e tutti i dati di chi organizza.

Le esperienze attive sono delle attività o eventi della durata di qualche ora (non durano più di un giorno, di solito), che sono rivolte ai turisti, hanno un programma chiaro di cosa accadrà durante l’attività, che permettono di approfondire la conoscenza dell’identità locale, dei nostri paesaggi e dei prodotti tipici e che hanno delle condizioni chiare per il cliente interessato a prendervi parte. Una commissione nominata dal GAL e da PromoTurismoFvg analizzerà le proposte pervenute e assegnerà un punteggio a ognuna di esse. Solo le migliori esperienze potranno essere aiutate e promosse tramite i tanti siti promozionali e i canali social di PromoTurismoFvg, gli infopoint turistici di PromoTurismoFvg, tramite il circuito della FVG Card di PromoTurismoFvg e su Trieste.Green. «È il momento di progettare la ripartenza. Toccando ferro, con la campagna di vaccinazione e la bella stagione, in estate il virus sarà indebolito e il turismo potrà ripartire», ha detto il Presidente del GAL, David Pizziga. «È per questo che il GAL con PromoTurismoFvg propone al territorio di organizzarsi e offrire il suo meglio ai turisti del futuro». Può presentare domanda chiunque predisponga e realizzi attività per lo sviluppo e la promozione del turismo nell'area in cui opera il GAL Carso. Tutte le informazioni circa il bando sono disponibili sul sito www.galcarso.eu.