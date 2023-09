Progettare insieme il futuro del Carso: al via gli incontri dedicati ad imprese e cittadini

TRIESTE- Sono già 250 i cittadini che hanno risposto al questionario online “La vendemmia delle idee” che il Gal Carso-Las Kras ha lanciato nel corso dell’estate per raccogliere idee e proposte da parte di tutta la comunità relativamente alla realizzazione del prossimo Piano di Sviluppo Locale del Carso triestino e goriziano – 2023-2027. Lavorando sulla capacità connettiva del territorio, la valorizzazione delle risorse naturali ed enogastronomiche, geologiche e storico culturali, il Gal sta coordinando un percorso di animazione territoriale e co-progettazione partecipata dove un ruolo fondamentale è lasciato proprio ai cittadini e alle imprese del Carso per portare proprie proposte e progetti per lo sviluppo futuro di queste aree. Il Gal tradurrà poi le riflessioni e i suggerimenti raccolti in Bandi con finanziamenti dedicati.

I questionari

«Dai questionari raccolti», spiega il presidente del Gal Carso - Las Kras David Pizziga, «abbiamo potuto constatare che al primo posto per i partecipanti al sondaggio spicca il tema della difesa e valorizzazione della biodiversità e della specificità del territorio carsico, non solo in ambito naturalistico e geologico, ma in tutte le sue sfumature. A questo ambito si collega coerentemente l’azione prioritaria evidenziata per migliorare il Carso, ovvero la sistemazione dell’aspetto forestale e ambientale». «Si osservano differenze interessanti sulle altre voci: nei paesi del Carso, rispetto a Trieste, si avverte maggiormente la necessità di metter mano al sistema di offerta turistico ed agroalimentare. La mobilità dolce e il tema delle infrastrutture leggere viene sottolineato con più forza dai triestini: ma questo ambito diventa prioritario per tutti quando viene identificato con le piste ciclabili e direttamente collegato al tema del turismo».

Gli incontri

Il Gal ha adesso attivato una serie di incontri: martedì 5 settembre, alle 18.00, a Opicina presso la Zkb(Banca di Credito Cooperativo) in programma un incontro dedicato ai sistemi turistici integrati aperto ad operatori del turismo, guide turistiche, imprese del ricettivo. Mercoledì 6 settembre, invece, è previsto un primo, importante momento che coinvolge l’intera comunità, con un incontro aperto a tutti i cittadini per l’illustrazione dei primi risultati del sondaggio e delle attività di progetto: appuntamento alle 17.30 a Opicina, sempre presso Zkb.Per l’incontro pubblico la partecipazione libera con iscrizione a eventbrite (link: https://www.eventbrite.com/o/gal-carso-las-kras-70621140603) oppure scrivendo a: info@galcarso.eu