Gallas Group: entro dicembre 12 nuove filiali

Grandi obiettivi per l'agenzia di reclutamento badanti e colf, nata a Udine una decina di anni fa. Destinato ad aumentare anche il numero di dipendenti diretti che dal centinaio attuale dovrebbe assestarsi a fine anno a quota 150, una ventina dei quali da assumere in Friuli Venezia Giulia

Sette nuove agenzie aperte nel corso del 2021, in quello che, per la gran parte delle realtà imprenditoriali, è stato un anno decisamente complicato. Altre cinque filiali da inaugurare quasi sicuramente da qui a dicembre, in un autunno che dal punto di vista lavorativo si presenterà particolarmente intenso. Un numero di dipendenti diretti che dal centinaio attuale dovrebbe assestarsi a fine anno a quota 150, una ventina dei quali da assumere in Friuli Venezia Giulia. Senza contare tutti i collaboratori e le collaboratrici, per un indotto che coinvolge alcune migliaia di persone. Basterebbero questi numeri per testimoniare la crescita esponenziale di Gallas Group, l'azienda specializzata nell'assistenza di colf e badanti, nata a Udine una decina di anni or sono da una brillante idea dei fratelli Lorenzo e Alberto, che hanno saputo coniugare professionalità ed empatia in un settore che richiede entrambe queste caratteristiche peculiari.

L'espansione nel corso del 2021 si è rivolta soprattutto all'Italia Nord-occidentale ed a quella centrale: Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Toscana sono state le regioni nelle quali si è deciso di “esportare” l'attività, sulla base degli ottimi risultati raggiunti nelle filiali già presenti in Friuli Venezia Giulia ed in Veneto. E' stata in parte la stessa situazione emergenziale ad accrescere l'interesse delle famiglie per questo genere di servizi. Si è infatti capito che mantenere l'anziano fra le proprie mura domestiche è innanzitutto più sicuro per la sua salute. E' inutile ricordare quante persone ultraottantenni, nei primi mesi della pandemia, si siano contagiate nelle case di riposo e quante non ce l'abbiano fatta. A casa il rischio di contrarre il virus è sensibilmente minore, anche perché le collaboratrici famigliari vengono controllate e monitorate con gli appositi Covid-test e la vaccinazione, oggi, viene altamente consigliata per tutte le badanti.

Allo stesso tempo non va dimenticato che la permanenza nella propria abitazione e di conseguenza nella propria comfort zone, specie ad una certa età, è importantissima per l'equilibrio psicologico. Si evitano trasferimenti, nuovi contesti logistici e quella potenziale sensazione, specialmente per chi è ancora lucido nonostante gli anni, di rappresentare un peso per la propria famiglia. A casa - nella propria casa - con i propri ricordi ed i propri affetti, il rischio di traumi emotivi è senz'altro inferiore.

Naturalmente, per rendere più gradevole e serena la vecchiaia dei nostri nonni è fondamentale che alla base ci sia una scelta attenta e precisa del personale da impiegare nell'assistenza domestica. Per farlo, Gallas Group utilizza tutta la propria esperienza accumulata nelle oltre venti agenzie già aperte nel Centro-Nord, sintetizzando i bisogni del committente e le capacità dei propri collaboratori, scelti attraverso rigidi criteri di selezione, orientati a referenze e requisiti legati alla conoscenza della lingua (per le badanti straniere) e ad altri parametri valutativi. Basti pensare che solamente il 19% di chi giunge in filiale per cercare un lavoro viene poi selezionato e presentato alle famiglie.

Le nazionalità di cui è composta la vasta galassia delle badanti comprende praticamente mezzo mondo, a conferma di un trend in crescita che difficilmente si arresterà nell'immediato futuro, considerando che l'età media nei paesi avanzati dovrebbe ulteriormente allungarsi. In Europa i flussi principali arrivano naturalmente dall'Est: Ucraina, Georgia, Romania, Russia e Bulgaria i paesi più rappresentati. C'è poi il nucleo asiatico, costituito soprattutto da Filippine e Sri Lanka, quello sudamericano (Ecuador e Perù in testa) e nord-africano (Marocco e Tunisia). Ognuno, comunque, con quel livello di professionalità e di umanità che per Gallas rappresentano le condizioni essenziali per intraprendere questa strada. E' nel dna dell'azienda ed è grazie all'attenzione per ogni dettaglio che questa realtà imprenditoriale nata a Udine sta conquistando l'Italia.