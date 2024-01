Chiusa la rampa a Cattinara anche di giorno, traffico nel caos ogni mattina

TRIESTE - Non c'è solo il celebre accesso nord a turbare il viaggio che i lavoratori ogni mattina compiono per dirigersi verso il centro città, ma anche quello che inizia nei pressi dello svincolo di Cattinara e che normalmente conduce migliaia di automobilisti in direzione di via Carnaro. Dalla scorsa settimana fino al 24 febbraio prossimo Anas ha in programma una serie di lavori lungo una delle strade più trafficate della provincia. L'attività viene svolta principalmente in orario notturno e, se da un lato la galleria di Cattinara viene riaperta al mattino, lo stesso non si può dire della rampa che porta verso il rione di Montebello (con svincolo nella zona dell'ippodromo), né verso Ponziana. Il motivo è presto detto: la rampa in questione è "occupata" da due mezzi della società di Ferrovie dello Stato, da alcuni attrezzi necessari allo svolgimento dei lavori e da un wc utilizzato dagli stessi operai.

"E' un disastro, si crea il tappo"

Secondo quanto si apprende, la polizia locale avrebbe più volte chiesto a Anas di spostare i materiali e i mezzi poco distante (poco più giù c'è una casa cantoniera e uno spiazzo facilmente utilizzabili), senza di fatto rendere necessaria la chiusura della rampa di giorno. "Tra le 7:45 e le 8:30 - così una segnalazione giunta in redazione - all'altezza dello svincolo si crea il caos. E' un disastro per tutti gli automobilisti che transitano in zona". Chiudendo la rampa, infatti, dopo la galleria di Cattinara si vengono a formare code chilometriche, costringendo i lavoratori ad imboccare lo svincolo che conduce verso la rotonda di via Marchesetti. "Chiunque provenga da Dolina o dal bivio H finisce in un imbuto. Se ci mettiamo poi che la galleria è in discesa e in curva, ecco che la pericolosità aumenta".