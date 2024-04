Tredici milioni di lavori, ma la "joza" è sempre lì: "Dipiazza e Lodi dovrebbero dimettersi"

TRIESTE - "Non sono bastati 13 milioni spesi e 420 giorni di chiusura al traffico. Le infiltrazioni d'acqua sono riapparse nella galleria di piazza Foraggi e non c'è mai nessuno che si assume un minimo di responsabilità. In un paese civile sindaco, assessore e dirigente si sarebbero già dimessi". L'affondo è di Paolo Menis, coordinatore provinciale dei Cinque Stelle intervenuto sulla ricomparsa delle infiltrazioni d'acqua, dopo i lavori che hanno paralizzato per oltre un anno la zona, all'interno della galleria di piazza Foraggi. Per Menis la colpa è del centrodestra. "Il sindaco dichiarò che la galleria sarebbe rimasta chiusa solo pochi giorni, tempo di installare il "brucone" che avrebbe dovuto permettere il passaggio veicolare durante i lavori. Lo disse pur sapendo che il progetto definitivo era già stato approvato, progetto che non prevedeva quella struttura".