Galleria di Montebello chiusa per due domeniche, ma questa volta è per i collaudi finali

TRIESTE - La galleria di Montebello chiude per due domeniche di fila, ma questa volta non si tratta di ritardi nella consegna dei lavori da parte della ditta, bensì dei normali collaudi programmati dall'amministrazione comunale per poter, finalmente, mettere la parola fine ad una delle opere pubbliche, a causa delle tempistiche, più discusse di sempre. Dopo la riapertura in pompa magna, con i triestini in fila per poter attraversare nuovamente la galleria, ora toccherà ai pedoni. I collaudi programmati, infatti, sono anche per dare la possibilità alle persone a piedi di andare da una parte all'altra dell'arteria. Ma non solo.

Gli interventi

"Il quadro generale definitivo a servizio della ventilazione meccanica e l’impianto di climatizzazione della cabina lato via Salata e PLC deputato a governare, in modalità automatica l’intero complesso impiantistico saranno oggetto del collaudo a cura di un tecnico specializzato dell’impresa incaricata. Al termine di questa operazione potrà essere certificata la fine dei lavori" così scrive l'amministrazione in una nota. Proprio per consentire le procedure programmate, la galleria sarà chiusa al traffico durante due fine settimana dalle 21 alle 4 del mattino per l’effettuazione delle verifiche sugli impianti e sui controlli remoti. La chiusura avverrà dalle ore 21 di sabato 11 novembre alle ore 4 di lunedì 13 novembre per i precollaudi e dalle ore 21 di sabato 18 novembre alle ore 4 di lunedì 20 novembre per i collaudi finali.