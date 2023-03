Galleria Foraggi, in bilico la data del 21 marzo, la riapertura potrebbe slittare ancora

TRIESTE – Dovrebbe slittare ancora di una settimana la tanto attesa riapertura della galleria di piazza Foraggi, a Trieste. La notizia dei ritardi, diffusa dalla Tgr della Rai del Friuli Venezia Giulia nel giornale radio di oggi 15 marzo, sarebbe da attribuire alla difficoltà di reperimento dei materiali. L’opera, che attende ormai da un anno il completamento dei lavori, necessita ancora di un sopralluogo che, secondo quanto si apprende, dovrebbe essere effettuato lunedì 20 marzo. La data della riapertura era stata indicata nel 21 marzo. Il 5 marzo scorso era stato il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza a pubblicare sul suo profilo facebook una foto della galleria affermando che il completamento dei lavori era all'85 per cento. Pur senza sbilanciarsi sulla data (che era stata indicata dalla ditta Sac, in una lettera a fine febbraio), il primo cittadino aveva indicato nelle difficoltà di reperimento delle materie prime per il rivestimento la causa dei possibili ritardi.

Nel frattempo l'amministrazione comunale è impegnata in quel di Cannes, dove è in corso di svolgimento la Mipim, fiera sul real estate tra le più importanti al mondo e dove il sindaco Roberto Dipiazza e i tecnici sono a caccia di investitori per l'area del Porto vecchio.