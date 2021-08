La galleria di Montebello sarà chiusa ogni weekend fino a fine novembre

La Galleria di Montebello sarà chiusa per lavori tutti i weekend fino a fine novembre. Lo annuncia il Comune di Trieste attraverso i suoi canali social.

Verranno istituiti il divieto di circolazione veicolare e pedonale dalle ore 22 di venerdì alle ore 4.30 di lunedì, a partire da oggi, venerdì 27 agosto. Sarà così durante tutti i weekend dei prossimi tre mesi, fino a lunedì 29 novembre.

Divieto di sosta e fermata con rimozione (ore 0.00 - 24.00) per tutti i veicoli nel tratto di 720 metri circa compreso tra l’intersezione con piazza Dei Foraggi e l’intersezione con via Francesco Salata.

Queste, almeno per questo sabato, le modifiche alle linee del trasporto pubblico:

Linea 19

In direzione piazza della Libertà (stazione FS): via Puccini – via Benussi – via Flavia – via dell’Istria – via Baiamonti – via Svevo – galleria San Vito – galleria De Sandrinelli – piazza Goldoni – via Gallina, per poi proseguire regolarmente.

In direzione via Puccini: piazza Goldoni - galleria De Sandrinelli – galleria San Vito – via Svevo – via Baiamonti – via dell’Istria, per poi proseguire regolarmente

Linea 20, 21, 40, 41

In direzione via Flavia: piazza Garibaldi – via Molino a Vento – largo Pestalozzi – via dell’Istria, per poi proseguire regolarmente.

In direzione piazza della Libertà (stazione FS): via dell’Istria – largo Pestalozzi – via Molino Vento – piazza Garibaldi, per poi proseguire regolarmente.

Linea 34

In direzione largo della Barriera Vecchia: via dell’Istria – largo Pestalozzi – via Molino a Vento – piazza Garibaldi

In direzione via Paisiello: via del Molino a Vento – via dell’Istria – largo della Barriera Vecchia

Domenica 29 agosto e per tutte le domeniche fino al 28 novembre vengono modificati i seguenti percorsi:

Linee 20 – 21 - 41

In direzione via Flavia: piazza Garibaldi – via Molino a Vento – largo Pestalozzi – via dell’Istria, per poi proseguire regolarmente.

In direzione piazza della libertà (stazione FS): via dell’Istria – largo Pestalozzi – via del Molino Vento – piazza Garibaldi, per poi proseguire regolarmente.

Ogni domenica sarà attiva la linea 18/ che percorrerà il tratto largo della Barriera Vecchia – piazzale De Gasperi con 33 partenze giornaliere da largo della Barriera Vecchia e 32 da piazzale De Gasperi, dalle 5:00 alle 00:45.