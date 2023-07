È ufficiale: la galleria di piazza Foraggi riaprirà martedì alle 21:30

TRIESTE - Dopo oltre un anno di lavori, la Galleria di Piazza Foraggi riaprirà alle 21:30 di martedì 11 luglio. La conferma ufficiale è stata data dal sindaco Roberto Dipiazza e dall’assessore ai Lavori pubblici Elisa Lodi al termine della riunione tecnica svoltasi oggi in Comune. I lavori nella galleria erano iniziati nel maggio del 2022 e, secondo il piano originale, dovevano essere completati in 40 giorni.

La galleria sarà riaperta al solo traffico veicolare e, nonostante la riapertura, manterrà lo status di area di cantiere fino al completamento definitivo dei lavori. Per garantire la sicurezza durante la fase finale dei lavori, sarà imposto un limite di velocità di 30 km/h per tutti i veicoli, in vigore 24 ore su 24. Inoltre, l'accesso sarà interdetto ai pedoni, ai ciclisti e ai dispositivi per la micromobilità elettrica.