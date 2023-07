La galleria restituita alla città, chiuso il cantiere infinito

TRIESTE- Cucù, la "joza" non c'è più. Dopo oltre 400 giorni di cantiere la galleria di Montebello è stata inaugurata. Alla presenza del sindaco di Trieste Roberto Dipiazza e dell'assessore ai Lavori Pubblici Elisa Lodi, l'opera che i triestini hanno atteso per più di un anno ha visto finalmente la luce in fondo al tunnel. Dopo decine di annunci e polemiche politiche che hanno innescato le solite contrapposizioni tra chi governa e chi sta all'opposizione, la galleria può tornare al suo ruolo naturale, ovvero quello di collegare in pochi minuti la periferia sud di Trieste al centro città. Palpabile la soddisfazione del sindaco Roberto Dipiazza.

Al di là delle dichiarazioni istituzionali, i lavori della galleria hanno avuto un impatto particolarmente pesante sulla vita dei triestini. I residenti sono stati costretti, per oltre un anno, a percorrere via dell'Istria e attraversare il rione di San Giacomo per giungere, dai rioni di Valmaura, in centro. Sono state spostate le linee della Trieste Trasporti - che riprenderanno servizio regolare, attraversando la galleria, appena sabato 15 luglio -, come pure le consuete abitudini dei tanti residenti. Ritardi nei lavori e penali inflitte dal Comune alla ditta hanno contribuito a fare il resto. Scatenati i social, soprattutto nell'ultimo periodo. Post, commenti, meme e chi più ne ha più ne metta, hanno dipinto la conclusione di un cantiere alla stregua di un evento storico, ma che di fatto, soddisfazione a parte, neanche il sindaco aveva voglia di festeggiare, dopo tante polemiche.