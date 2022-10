"Lavori non garantiscono la riapertura della galleria entro fine anno"

TRIESTE - Dalle parti di via Pondares non viene detto ufficialmente ma sullo stato di avanzamento dei lavori e i tempi previsti per la riapertura della galleria di piazza Foraggi, aleggia più di qualche perplessità. Massimo Marega della Cgil e per conto della Federazione italiana lavoratori legno e affini (Fillea) si dice convinto che "i lavori eseguiti oggi su due turni e con il numero del personale presente ad oggi e risultante in Cassa Edile non garantiranno tale consegna entro la data prevista di fine anno. Vi è necessità di chiarezza rispetto al reale stato di avanzamento dei lavori e degli impegni assunti dall'appaltatore" continua Marega.

Tra le altre cose, la Cgil segnala che "nel programma nazionale della congruità risulta che la proroga per la fine lavori della galleria riporta oggi la data del 31 dicembre 2024", una data che la stessa sigla sindacale ritiene che non sia verosimile "ma vogliamo capire se le condizioni di modifica progettuale sopra citate siano mutate o meno e se le medesime garantiscano la consegna dei lavori al 31 dicembre 2022 coosì come dichiarato". L'assessore ai Lavori Pubblici, Elisa Lodi, non ha commentato.