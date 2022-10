Lavori galleria di piazza Foraggi: ennesimo slittamento, si va al 2023

TRIESTE - Ennesimo slittamento dei lavori di ristrutturazione della galleria di piazza Foraggi. La notizia della proroga concessa fino al 31 dicembre 2022, pubblicata da Il Piccolo nella giornata di ieri 1 ottobre, ha creato numerose reazioni, sia a livello social, sia da parte di esponenti politici dell'opposizione. “Il Comune continua ad accettare senza batter ciglio le richieste della ditta appaltatrice - scrivono Giovanni Barbo e Luca Salvati del Pd -, in una posizione di debolezza che deve finire: è ora di applicare sanzioni e penali alla ditta".

I dem puntano il dito contro l'amministrazione Dipiazza. "E' ora di sapere se esiste una vera data di fine lavori o se la giunta Dipiazza andrà avanti a improvvisare seguendo le esigenze della ditta e a danno dei cittadini”. “In più di un’occasione il Comune ha recepito e utilizzato la motivazione dell’aggravio dei costi e del reperimento delle materie prime ma – rileva Salvati - tale motivazione non viene applicata a tutti i lavori pubblici in corso in città eppure le condizioni sono pressoché le stesse per tutte le imprese. Al sindaco che si pavoneggia nel cantiere dell’ex caserma della polizia di Roiano va chiesto se materie prime e rincari non gravino anche su quell’opera, dove pure le tempistiche sono rispettate”.

“Per responsabilità dell'azienda appaltatrice è venuta meno la parte del progetto che – spiega Barbo - attraverso l’utilizzo del cassero, prevedeva la convivenza tra lavori e traffico veicolare. Sempre la ditta ha predisposto un progetto nuovo che stravolge il traffico e aumenta i costi per il Comune, e poi ha richiesto un’ulteriore proroga. Insomma, il problema è l’impresa”. Intanto i social si sono scatenati. Meme, fotografie ritoccate e tanti commenti di malcontento.