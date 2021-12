Riapre a Trieste la storica Galleria Planetario: in mostra le opere di Prica

Riapre a Trieste la Galleria Planetario, dedicata all’arte moderna e contemporanea, dopo 45 anni dalla sua prima costituzione. Martedì 21 dicembre, alle ore 18.00, Clara e Livio Radin inaugurano lo spazio in via Filzi 4 (primo piano) con il vernissage di una mostra antologica dedicata all’artista croato Zlatko Prica, le cui opere sono state esposte nel mondo.

La mostra – che ha il patrocinio del Consolato Generale della Repubblica di Croazia a Trieste e della Comunità Croata di Trieste – propone una quindicina di opere di Zlatko Prica, tre delle quali prestate dal Museo “Gallerija Prica” di Samobor, appartenenti al ciclo “ombrelle”, per completare la visione del lavoro cinquantennale dell’artista, che lo ha visto protagonista a livello internazionale: dalla Biennale di Venezia (1950) e quelle di Tokio (1961) e di Rio de Janeiro (1963) alla Quadriennale di Roma (1962), da Cincinnati e New York (1956) a Londra (1957), dal Museo di San Paolo (1950) al Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Parigi (1962) al Museo Nazionale Arte di Belgrado (1964), al Museo d’Arte Moderna di Zagabria (1970), al MoMa Museum of Modern Art a Manhattan (1972), alla Permanente di Milano (1976).