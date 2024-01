Gamba schiacciata da un carrello elevatore: incidente sul lavoro in Slovenia

SAN PIETRO DEL CARSO (SLO) - Nella giornata di venerdì 12 gennaio a San Pietro del Carso, Pivka, nella Slovenia sud occidentale, un operaio è rimasto gravemente ferito a causa di un incidente sul posto di lavoro. Come riporta una nota della polizia slovena, intervenuta sul posto, il 48enne ha riportato una brutta frattura alla gamba dopo essere rimasto schiacciato da un carrello elevatore in un’azienda del posto. Ricoverato all’Ospedale di Isola, e’ stato sottoposto alle cure necessarie e non è in pericolo di vita.