Garavaglia loda Trieste: "Governo di centrodestra funziona"

Il Ministro al Turismo: "Per governo M5s e Pd andate a Roma: peggiora di settimana in settimana". Fedriga: "Grazie a Dipiazza Trieste ha una buona amministrazione comunale. Con Polidori grande occasione per valorizzare Muggia".

"Grazie per il lavoro che fate e che farete" Con queste parole il Ministro al Turismo Massimo Garavaglia ha ringraziato l'amministrazione del centrodestra triestino nel corso di un intervento al gazebo della Lega in piazza della Borsa. Presenti anche il Governatore Fedriga, il sindaco uscente Dipiazza, il vicesindaco e candidato sindaco di Muggia Polidori, l'Assessore alla Sicurezza Roberti e l'Assessore comunale all'ambiente Polli. "Sono due le cose importanti che stiamo portando avanti parallelamente, una di queste è la raccolta firme per il referendum sulla giustizia, mentre l'altro è l'amministrazione". "Noi abbiamo la possibilità di fare filotto: con un governo di centrodestra le tasse sono più basse e le città più pulite e ordinate. Si tiene di più al decoro, fondamentale per il turismo. Se volete vedere come funziona un governo di centrodestra, venite a Trieste. Per M5s e Pd, basta guardare Roma: peggiora di settimana in settimana. La soluzione è semplice: andare dalla parte giusta". "E' un periodo complicato in cui c'è bisogno di gente che abbia voglia di fare per il proprio Paese, ed è questa la grande differenza".

"La delega di Massimo Garavaglia (turismo ndr) è la sfida che questa città ha vinto durante la stagione estiva. Attraverso il turismo non si sviluppano solo bar, ristorante o hotel, ma tante attività economiche" ha dichiarato il Governatore Fedriga sottolineando che "questa città è riuscita a dare una risposta concreta in un periodo molto difficile grazie all'impegno di tutti". "Nell'ultimo Assestamento abbiamo destinato 25 milioni per le attività ricettive - ha aggiunto - , proprio perchè crediamo che questo comparto sia fondamentale per portare benessere".

"E' grazie ad una buona amministrazione comunale se Trieste può contare diverse opportunità - ha evidenziato Fedriga riferendosi al sindaco Dipiazza. In merito alla candidatura di Polidori come sindaco di Muggia ha dichiarato: "E' un'occasione storica per Muggia di riprendere la città e dare una prospettiva. Non è valorizzata, perchè non c'è amore per la propria terra e comunità. E' dalle piccole cose che migliora la qualità dell'accoglienza".