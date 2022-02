Odore di gas in viale XX settembre, intervento dei Vigili del fuoco

Questa mattina poco prima delle 11 i vigili del fuoco sono intervenuti in via del Toro a Trieste per una fuga di gas proveniente da alcuni lavori di manutenzione alla rete. L'odore si è sprigionato lungo il viale XX settembre e dopo la segnalazione i vigili sono intervenuti sul posto. I tecnici del servizio di manutenzione sono stati avvisati. L'intervento si è concluso poco dopo.