Trasformare l'ex gasometro in un centro d'arrampicata: la proposta della Lista Dipiazza

Se l'ex gasometro in via del Broletto, da tempo in disuso, diventasse un centro d'arrampicata? La proposta arriva dal coordinatore dei consiglieri circoscrizionali della Lista Dipiazza Giorgio Cecco, che presenta una mozione in V circoscrizione per impegnare la presidente Michela Novel ad attivarsi presso il Comune in tal senso.

Cecco sottolinea che la proposta è sorta tenendo conto dei "tanti praticanti di questa disciplina e anche la richiesta fatta a suo tempo per un'eventuale project financing e presa in considerazione dalla Giunta precedente. Tutto ciò preso atto inoltre che lo stesso Sindaco ha evidenziato l’oggettiva impossibilità di destinare il sito per altri utilizzi come i grandi eventi, vista la mancanza di spazi adatti a parcheggi adeguati e che il Gasometro suddetto ha un diametro di 42 metri, è alto 35 metri al centro e 20 metri alla spalla"

"E' evidente - continua l'esponente di LD - che potrebbe essere perciò una struttura interna per l’arrampicata totalmente autoportante e quindi senza impatto sull’edificio storico vincolato dalla Soprintendenza, da tenere conto inoltre che gli sportivi triestini iscritti alle associazioni di tale disciplina risultano oltre ottomila e più di tredicimila i praticanti, senza considerare gli altri appassionati e l’eventuale bacino di utenza più ampio di quello cittadino".