Burlo e Università: al professor Gasparini un ruolo di prestigio all'Ema

Grande soddisfazione da parte sia del Burlo che dell'Università di Trieste, il cui rettore Roberto Di Lenarda ha dichiarato che "nomine prestigiose come quella del professor Gasparini, a cui vanno le mie più sincere congratulazioni, donano lustro anche alle istituzioni dove la professionalità ha potuto maturare ai massimi livelli".

Anche il direttore generale dell’Irccs, Stefano Dorbolò ha espresso i propri "complimenti al professor Paolo Gasparini per questa nuova e prestigiosa nomina che costituisce ulteriore riconoscimento alla sua carriera professionale e qualifica al contempo l'attività svolta dal nostro Istituto grazie anche alla consolidata collaborazione con l’Università"".

Nell’accogliere il nuovo incarico, il professor Gasparini ha affermato: "Provo una grande soddisfazione per questa scelta fatta dalla Commissione Europea tra i candidati provenienti da tutta Europa. Certamente premia il lavoro fatto in tutti questi anni con una squadra di giovani e validissimi collaboratori. Mi impegnerò in particolare nel facilitare lo sviluppo delle terapie innovative per le malattie rare di cui ci occupiamo da sempre".