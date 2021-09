Gasparri a Trieste: "Il centrodestra garantirà i fondi necessari per lo sviluppo della città"

Il senatore a Trieste a sostegno di Dipiazza: “Forza Italia sarà da tramite con il Parlamento Europeo, la Commissione e il Ppe per fare in modo che anche Trieste entri in quelle opportunità di sviluppo e di investimento che anche l’Europa deve garantire”

“Bisogna garantire uno sviluppo del porto che non consenta interferenze e colonizzazioni. Forza Italia sarà da tramite con il Parlamento Europeo, la Commissione e il Ppe per fare in modo che anche Trieste entri in quelle opportunità di sviluppo e di investimento che anche l’Europa deve garantire” Lo ha dichiarato ai microfoni di Telequattro il senatore Maurizio Gasparri, ieri a Trieste per un incontro all’hotel Savoia Excelsior con i candidati di Forza Italia a sostegno di Roberto Dipiazza Sindaco. “Avercelo in altre città un sindaco come Dipiazza – ha concluso il senatore -, energico, positivo, amante del suo territorio, che ama e che interpreta”.