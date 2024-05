Blitz della Gdf tra Monfalcone e Ronchi: scoperti 11 lavoratori in nero

MONFALCONE - Scoperti ben 11 lavoratoratori in nero tra Monfalcone e Ronchi dopo un'intensificata attività di controllo della guardia di finanza di Monfalcone nel mese di maggio per il contrasto del sommerso da lavoro. Le fiamme gialle hanno effettuato verifiche in un’autofficina nel comune monfalconese, nella quale sono stati scoperti due meccanici senza regolare contratto di lavoro e comunicazioni obbligatorie previste dalla normativa. Il datore di lavoro è stato sanzionato per 3.900 euro, ma nei suoi confroti era già stato emesso un provvedimento di sospensione dell’attività dall’Ispettorato territoriale del lavoro su richiesta della Gdf di Monfalcone, per aver impiegato di lavoratori in nero in misura superiore al 10 per cento dei lavoratori regolarmente assunti.

I militari hanno anche controllato quattro attività di ristorazione e bar tra Monfalcone e Ronchi dei Legionari, individuando complessivamente nove lavoratori senza contratto tra gli addetti al delivery ed il personale di sala. Nei confronti delle attività verrà applicata la maxisanzione fino a un massimo di 11.700 euro per ciascun lavoratore irregolare. Anche in questi casi è stato riscontrato l’impiego di lavoratori in nero superiore al 10 per cento degli assunti, ed è scattata la richiesta all’Ispettorato del provvedimento di sospensione.