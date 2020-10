Generali: al via smart working a turno per tutti i dipendenti

"Il lavoro da remoto interesserà, seppur modularmente, il 100% dei dipendenti Generali", lo ha dichiarato al Corriere la responsabile del personale del gruppo Generali Monica Possa, che ha parlato di "necessità di riscrivere concetti come ufficio, appartenenza, professionalità". In una lunga intervista Possa ha dichiarato che i dipendenti di Generali nel mondo sono quasi 72mila, in Italia 17mila, e nel nostro paese la modalità di telelavoro, disponibile in via sperimentale, non era valorizzata a sufficienza, per poi adeguarsi rapidamente durante la pandemia. Per non perdere la dimensione umana, in alcuni casi, i reparti si sono auto-organizzati con appuntamenti collettivi giornalieri o addirittura aperitivi di svago, tutto in digitale.

Possa ha poi dichiarato che "costruendo il lavoro del futuro terremo presente il ruolo dell’ufficio, non lo cancelleremo. Non a caso dopo l’estate abbiamo sentito l’esigenza di una riconnessione con i nostri dipendenti e abbiamo aperto a un graduale ritorno. Grazie a un’apposita app abbiamo regolato il traffico, garantendo turni di presenza di massimo 2 giorni a settimana, che ci consentono di garantire la massima sicurezza". Nell'intervista emerge anche come non sarebbero stati rilevati, nonostante lo smartworking, problemi di scarsa efficienza. Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video. In sintesi, dopo questa esperienza "non torneremo più indietro - ha spiegato con decisione Possa -. Ci sarà una modalità di lavoro bilanciata tra ufficio e remoto. Un dipendente avrà possibilità di lavorare a regime, oltre che dall’ufficio da dove vuole, dal luogo di residenza o dal coworking o dalla seconda casa in campagna o al mare. Sarà una scelta individuale. L’ufficio resterà però importante come centro di aggregazione, formazione, relazione e appartenenza".