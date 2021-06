Generosa donazione da "Amici del cuore": 28 televisori ai degenti della cardiologia

Un conforto in più per i pazienti cronici che, a causa delle norme anti - covid, non possono ricevere visite dai propri cari. I ringraziamenti di Asugi

ASUGI ringrazia l’Associazione Amici del Cuore per il Progresso della Cardiologia per la donazione di 28 televisori Led 24” HD USB HDM HEVC S2 SM, di cui 16 da destinare alla S.C. Cardiologia e 12 alla S.C. Cardiochirurgia dell’Ospedale di Cattinara. del valore complessivo di Euro 4.877,38 Iva inclusa. Il direttore della S. C. Cardiochirurgia, dott. Mazzaro e il direttore della S.C. Cardiologia, prof. Sinagra, hanno specificato che i televisori saranno collocati presso le stanze di degenza per offrire un po’ di conforto ai pazienti cronici ivi ricoverati, che, in questo periodo di restrizioni a causa della pandemia, non possono ricevere le visite dei loro cari.