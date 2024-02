Protesta davanti alla sede della Rai: "Stop al genocidio a Gaza"

TRIESTE - Manifestazione con decine di persone questo pomeriggio davanti alla sede della Rai del Friuli Venezia Giulia a Trieste. In via Fabio Severo attivisti pro Palestina e contro la guerra in corso in Medioriente hanno manifestato gridando slogan e posizionando striscioni con richiami alla necessità di mettere la parola fine al conflitte e "stop al genocidio". La protesta è stata inscenata davanti alla sede del servizio pubblico per chiedere una "maggiore attenzione dell'informazione". Numerose le bandiere della Palestina presenti alla manifestazione. In merito alle manifestazioni che hanno avuto luogo in regione si è espresso Furio Honsell di Open Sinistra. "Siamo a testimoniare l'orrore per quanto sta avvenendo a Gaza, dove l'esercito israeliano sta provocando una catastrofe umanitaria presso il popolo palestinese nell'indifferenza di tanti".

Le reazioni politiche

La partecipazione alle proteste è stata spiegata con queste parole. "Riteniamo che ci debba essere un cessate il fuoco nel nome della pace e della giustizia e non condividiamo la posizione d'appoggio unilaterale all'esercito israeliano più volte espresso dal presidente di questa regione in aula consiliare". Le parole di Honsell non hanno fatto mancare reazioni da parte della maggioranza. "Tra chi definisce i terroristi di Hamas ‘eroi’, chi sfila parlando di ‘genocidio’, chi vede le colpe solo dal lato di Israele, i cortei che si sono svolti in Friuli Venezia Giulia possono essere definiti ipocriti" così il senatore della Lega Marco Dreosto. "Mi sarebbe piaciuto sentire cori contro Hamas, delle condanne ferme al terrorismo e prese di distanza dall’islamismo, mentre tutto quello che ho sentito è un solo attacco ad Israele. Spiace che parte della sinistra abbia perso l’occasione per smarcarsi da queste piazze ma abbia continuato a strizzare l’occhio a chi proprio non riesce a condannare Hamas e la jihad islamica".