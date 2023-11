Borgo Teresiano violento: tirano fuori il coltello e rapinano un giovane, arrestati

TRIESTE - Nei dintorni di piazza Vittorio Veneto il clima che si respira non è dei migliori. Oltre ad essere diventata di recente zona di spaccio di sostanze stupefacenti, l'area è teatro di violenze che molto spesso vedono come protagonisti cittadini stranieri. L'ultimo episodio è avvenuto lo scorso 31 ottobre. Due giovani georgiani sono stati arrestati dalla polizia locale con l'accusa di rapina aggravata in concorso per aver aggredito e derubato un giovane di nazionalità marocchina. La coppia ha minacciato il giovane con un coltello. Sono stati immediatamente fermati dagli agenti in servizio notturno. I due (B.N. classe 1996 e K.D. del 1987) sono quindi finiti in manette e portati nella caserma di via Revoltella. Secondo quanto si apprende, poco prima dell'aggressione al giovane nordafricano, i due georgiani avevano incontrato un cittadino di nazionalità egiziana che aveva tentato di derubarli, ma era fuggito una volta trovatosi di fronte il coltello a serramanico, usato poi per minacciare il marocchino. Il pubblico ministero Pietro Montrone ha disposto la custodia cautelare in carcere per il trentaseienne, mentre B.N. è agli arresti domiciliari.