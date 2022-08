Gettano materiale edile nei cassonetti: tre denunciati

In tre gettavano nei cassonetti materiale edile ma sono stati "beccati" dalla polizia locale e denunciati. La scorsa settimana, una pattuglia del Nucleo di polizia commerciale, passando in via Forlanini durante il servizio, ha notato un autocarro fermo in prossimità di un'isola ecologica: lì vicino, tre uomini stavano frettolosamente gettando nei cassonetti dei voluminosi sacchi neri appena scaricati dal mezzo. Il Nucleo non si occupa specificamente del corretto conferimento dei rifiuti, ma il comportamento dei tre dava adito a più di un sospetto tanto che gli operatori hanno deciso di fermarsi e controllare.

In effetti, i 6 grossi sacchi contenevano materiale edile di risulta –- cartongesso e isolante – il cui smaltimento deve seguire precise procedure dettate dal Testo Unico sull'Ambiente. La pattuglia ha perciò proceduto con l'identificazione dei 3, facendo loro recuperare i sacchi che avevano già buttato nel cassonetto; successivamente e con il supporto del Nucleo di polizia ambientale, li denunciavano all'Autorità Giudiziaria per violazione del T.U. Ambiente, mettendo sotto sequestro l'autocarro e il materiale di scarto.