Morto schiacciato da un camion, la vittima era un commerciante di 71 anni

Gianni Fornaciai, fiorentino nato nel 1949 ma residente a Trieste da molti anni, è stato schiacciato da un camion di una ditta che l'ha investito, all'interno del fondo materiali del Gruppo Taboga di via dell'Industria, senza lasciargli scampo. La tragedia è avvenuta nel primo pomeriggio di oggi 31 luglio. Fornaciai si trovava all'interno della struttura in veste di cliente (sembra dovesse acquistare del cemento ndr) quando il camion a tre assi, presumibilmente senza notarne la presenza e anch'esso presente come cliente, l'ha urtato e trascinato sotto le ruote.

Per la vittima non c'è stato niente da fare. Il personale del 118 accorso sulla scena non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Troppo gravi le lesioni riportate nel grave fatto. Nonostante la dinamica dell'incidente sia al vaglio degli investigatori, la sua sommaria e parziale ricostruzione si traduce come un incidente all'interno di un luogo di lavoro. Per questo motivo, oltre ai Vigili del fuoco, il medico legale, la Polizia di Stato e la Scientifica, sul posto è giunta anche una squadra dell'Azienda Sanitaria.

Nel 2016 Fornaciai era salito alle cronache a causa di una rapina di cui era rimasto vittima all'interno del negozio "Idee regalo" di via Udine. In quell'occasione un ladro aveva sottratto, così come sosteneva il titolare, 4000 euro in gioiellini. Nella collutazione Fornaciai era rimasto ferito riportando un trauma cranico e diverse escoriazioni. Nell'ultimo periodo, in quel foro commerciale "ci entravano poche persone, non c'era quasi mai nessuno", questo secondo alcune testimonianze raccolte da TriestePrima oggi pomeriggio. Fornaciai viveva da solo. E' molto probabile che la magistratura triestina apra un'inchiesta per fare chiarezza sui fatti.