"Poca manutenzione", a Opicina scatta la petizione per il giardino Vitulli

TRIESTE - Denunciano la "totale mancanza di manutenzione" e "uno stato di totale degrado" in merito alle attrezzature dell'area giochi del giardino pubblico di Opicina. Sono un gruppo di genitori "cittadini attivi, paganti e votanti", così si definiscono, che nei giorni scorsi ha lanciato una raccolta firme su change.org per chiedere la sostituzione e la riparazione dei giochi danneggiati, oltre alla necessità di "programmare ispezioni periodiche per verificare lo stato delle attrezzature".

Il Comune: "Troveremo una soluzione"

Inoltre, manifestano il desiderio di venir coinvolti nella pianificazione e nel rinnovo delle aree attorno a Villa Carsia. Nella giornata di oggi i residenti hanno osservato lo sfalcio dell'erba alta, anche se alcune criticità permangono. A tal proposito l'assessore all'Urbanistica Michele Babuder ha così commentato: "Nessuno ha mai scritto a me personalmente. Il giardino in questione non è nella lista degli interventi previsti, ma posso dire che troveremo una soluzione con il prossimo bilancio". Il Comune, precisa l'assessore, ha in previsione una serie di interventi di manutenzione sul verde pubblico. L'opera di "C.O 21017 - Manutenzione Straordinaria delle aree gioco - anno 2023", in particolare, prevede una durata di 180 giorni per le lavorazioni necessarie al ripristino delle attrezzature ludiche in cinque aree: giardino di via S. Michele, area gioco di via Capitolina, area gioco di via Muratori, area gioco del giardino "Blasina" del centro civico di Opicina giardino "De Tommasini". L'opera è stata affidata con quadro economico totale di 202.543,51 euro di cui 167.979,51 euro di lavori (compresa sicurezza) al Ragruppamento Temporaneo d'Impresa composto da Mari & Mazzaroli Spa e Allgreen Srl. La consegna lavori è stata effettuata in data 13 marzo 2024 prevedendo la fine dei lavori al 9 settembre.

"Totale incuria negli ultimi tre anni"

La petizione online (fatta partire da Marco Goiach) ha raccolto più di 150 firme, nella pressoché totale indifferenza delle istituzioni. Le lamentele e le segnalazioni, secondo il gruppo di genitori, vanno ormai avanti da molto tempo. Nessun intervento sarebbe stato fatto "negli ultimi tre anni" nei giardini pubblici Luigi Vitulli e il cosiddetto parco Mandria, area verde tra via dei Papaveri e via dei Fiordalisi. "E' fondamentale - scrivono - garantire che le strutture siano in buone condizioni e conformi agli standard di sicurezza. Investire nel rinnovo di questi giardini contribuirà al benessere della nostra comunità".