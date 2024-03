Ai giardini con quasi un etto di hashish, nei guai quattro minorenni

TRIESTE - Quattro minorenni di nazionalità italiana e residenti a Trieste sono stati denunciati all'autorità giudiziaria competente in quanto trovati in possesso, durante un controllo antidroga effettuato nel giardino Basevi di San Giacomo da uomini del Nucleo di polizia giudiziaria della Locale, di poco meno di un etto di hashish. L'intervento, andato in scena nella giornata del 4 marzo scorso, si inserisce nel controllo delle zone di spaccio sul territorio triestino da parte della polizia locale e non è da escludere che possa portare ad ulteriori sviluppi. Il personale è intervenuto in borghese nell'area verde di via San Giacomo in monte. Uno dei quattro minorenni è stato trovato in possesso di una sessantina di grammi di hashish. Gli altri tre avevano addosso qualche decina di grammi, per un sequestro complessivo di poco meno di un etto. Nell'operazione è stato posto sotto sequestro anche un bilancino di precisione, utilizzato per pesare la sostanza stupefacente.