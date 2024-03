Ancora atti osceni al giardino pubblico, denunciati in due

TRIESTE - Ancora atti osceni nei pressi del giardino de Tommasini di via Giulia. Nella giornata del 4 marzo scorso gli agenti del Nucleo di polizia giudiziaria della Locale hanno denunciato due uomini di origine straniera (classe 1945 e 1982) sorpresi su una panchina ed intenti a compiere atti esplicitamente sessuali. Gli uomini, rispettivamente un cittadino di nazionalità serba e e uno romeno, sono stati deferiti all'autorità giudiziaria. Non è il primo episodio che coinvolge il giardino pubblico e l'attenzione della polizia locale sul tema rimane alta, anche e soprattutto in virtù della costante presenza all'interno dell'area verde di bambini e, più in generale, soggetti molto giovani. Nel corso delle recenti operazioni sono stati individuati alcuni soggetti con precedenti specifici in materia di atti osceni.