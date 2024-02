Sorpresi in atti sessuali nei bagni pubblici, due triestini denunciati

TRIESTE - La polizia locale ha denunciato per atti osceni due persone sorprese a compiere "espliciti atti sessuali" all'interno dei bagni pubblici del giardino pubblico di via Giulia. I fatti, che hanno riguardato B.F. (classe 1974 e noto alle forze dell'ordine per episodi simili) e M.A. (del 1965), sono avvenuti nel tardo pomeriggio del 27 gennaio scorso. Ad aver acceso la spia è stata una segnalazione giunta al Comando di polizia "sulla presenza di un sospetto viavai di soggetti adulti all'interno dei bagni". Gli agenti in borghese della locale hanno quindi dato vita ad un controllo mirato al fine di presidiare e verificare l'attività segnalata. In occasione del controllo, la locale ha dapprima focalizzato l'attenzione su "un uomo che stazionava su una panchina nei pressi dei servizi igienici". L'uomo è "in palese attesa di qualcuno" e si guarda intorno per "accertare di non essere notato".

L'aggravante della presenza di minori

Il secondo arriva poco dopo. Prima di accedere ai bagni, incrocia lo sguardo con l'altro individuo e "esterna un gesto del capo che lascia pochi dubbi riguardo al suo reale intendimento". Si appartano nei locali ma subito dopo vengono sorpresi dagli agenti a "compiere espliciti atti sessuali". I due sono stati quindi accompagnati presso il Distretto di via Giulia per gli accertamenti di rito e, dopo le pratiche, deferiti all'autorità giudiziaria per il reato di atti osceni con l'aggravante di "aver agito in luogo frequentato da minori con il pericolo che gli stessi potevano assistervi".