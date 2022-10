Svolta per l'ex Gigi Ranch: dissequestrata l'area, via la discarica entro l'anno

TRIESTE – Entro la fine del 2022 l’area dell’ex trattoria conosciuta come Gigi-Ranch verrà finalmente liberata dalla discarica abusiva che l’ha occupata negli ultimi anni. Non si può parlare ancora di una nuova vita per la struttura ma il Comune (proprietario dell’area) dopo l’affidamento ad Italspurghi dei servizi di asporto, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti presenti, potrebbe pensare di inserire il bene nel piano delle alienazioni (non di quest'anno), ergo, di venderlo a qualche privato. L’operazione di smaltimento, che dovrà durare al massimo 15 giorni, costerà all’amministrazione poco più di 26 mila euro.

Il sequestro e le indagini

Nel corso degli ultimi anni l’area era diventata uno dei luoghi preferiti in Carso dove abbandonare rifiuti. Piastrelle, residui di ristrutturazioni d’appartamento, lavori edilizi ma anche cantine svuotate, motorini rubati e molto altro. Nell’ottobre del 2020 la zona (posta sotto sequestro) era stata interdetta dai carabinieri che avevano dato il la alle ultime indagini su possibili responsabili. Qualche settimana dopo, i militari della stazione di Opicina avevano denunciato un pregiudicato napoletano di 54 anni perché responsabile dell’abbandono di rifiuti nell’area.

Verso la vendita

L’uomo (solamente l'ultima persona ad essere stata individuata dagli investigatori) sgomberava cantine per poi abbandonare lì ciò che non riteneva utile per la sua attività quotidiana. La situazione dell’area era stata denunciata molto tempo fa da Lorenzo Giorgi, ex assessore al Patrimonio del Comune di Trieste. L’ex Gigi Ranch era stato dissequestrato a margine della sentenza emessa dal tribunale giuliano e che condannava le persone responsabili dell'abbandono. Nel futuro, l'amministrazione comunale potrebbe richiedere una perizia per conoscere il valore dell’immobile e, successivamente, inserirlo nel piano delle alienazioni. Chissà che la struttura, grazie all’investimento di qualche privato, non possa tornare ai fasti di un tempo.

TriestePrima ha tentato di mettersi in contatto con l'assessore Elisa Lodi senza fortuna. La redazione resta a disposizione per eventuali chiarimenti