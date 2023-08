Scompare da Fiume la squadra del Burundi del campionato mondiale di Pallamano

Dieci giovani originari del Burundi arrivano a Fiume per partecipare al Campionato mondiale giovanile di pallamano maschile, poi fanno perdere le loro tracce. La polizia croata li sta cercando da alcuni giorni. Come riportano i media regionali i ragazzi, tutti nati nel 2006, hanno lasciato il centro studentesco della città lo scorso 9 agosto, dopo avervi soggiornato durante la competizione, che è in programma in quattro città croate dal 2 al 13 agosto. I ragazzi non sarebbero raggiungibili al telefono. Una possibile spiegazione è che siano fuggiti per chiedere asilo in paesi europei francofoni (anche in Burundi la lingua ufficiale è il francese). Un precedente: nel 2014, tre atlete del Congo erano fuggite dalla Croazia, dove erano arrivate per partecipare al mondiale di pallamano.