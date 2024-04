A Opicina mancano giochi per bambini negli spazi pubblici

TRIESTE - Segnalata situazione di degrado dei parchi giochi di Opicina. Una residente ha riferito che sono stati tolti, già da tempo, i giochi per bambini in tre zone e pare ripristineranno solo quello del centro civico, anche se non si sa quando. I giochi sarebbero stati tolti da diversi parchi giochi: quello del centro civico (a metà febbraio circa), quello in villa Carsia e quello nei pressi del bar Istria. "Quindi - ha riferito la signora - quest'estate qui a Opicina non c'è un luogo idoneo dove portare i bambini". Contattato l'assessore al verde pubblico e arredo urbano, Michele Babuder, ha detto che "i lavori a Opicina saranni effettuati dopo il montaggio dei giochi in giardino san Michele".