Pescatore di Grado disperso in mare, il figlio lancia l'appello: "Aiutatemi"

Il figlio di Giordano Sanson, il pescatore gradese di 77 anni scomparso in mare lo scorso martedì 24 novembre, lancia un appello al popolo del mare di Grado, Lignano e Caorle affinché possano emergere notizie dell'anziano disperso. Giordano Sanson era uscito nel primo pomeriggio di martedì e, come riporta il figlio, potrebbe essere caduto in acqua nel tratto di mare antistante il municipio del comune isolano tra le 13:40 e le 13:50. Quest'ultimo dettaglio è stato messo in evidenza da Il Piccolo, grazie al recupero di alcune immagini registrate da una webcam. Di seguito riportiamo l'appello, comprendente alcune informazioni utili a chiunque notasse qualcosa:

Martedì 24 novembre è scomparso mio padre, Giordano Sanson, dopo esser uscito nel primo pomeriggio per una battuta di pesca. Ha 77 anni e presumibilmente abbiamo convenuto sia caduto dalla batela da dove calava le reti nella zona antistante al municipio tra le 13:40 e 13:50, come evidenziato da alcune immagini di una webcam. Sono stati allertati immediatamente Capitaneria di Porto, e Sommozzatori, Vigili del Fuoco, Guardia costiera e ogni forza possibile lo ha cercato con ogni mezzo e anche in questi giorni procedono a cercarlo.

Chiedo a tutti i frequentatori di queste zone e di queste acque di avere un occhio in più durante le uscite in barca o battute di pesca a bordo o a riva in modo da allertare immediatamente la Capitaneria di Porto 0431 - 80050 e il sottoscritto qualora scorgessero qualcosa di strano nelle acque o arenato in qualche riva o spiaggia. Ogni giorno che passa è un incubo e oltre a ringraziare gli sforzi delle forze dell'ordine chiedo a tutti i cittadini un piccolo aiuto per mettere pace a questa tragedia. Vi ringrazio anticipatamente.

Il punto rosso sulla cartina in mezzo al mare indica dove è stato trovato lo scafo alle 22:30. Gli indumenti indossati al momento della scomparsa Pile marrone (come in foto), pantaloni tuta neri lucidi, intimo nero, orologio come da foto. Chiedo di diffondere il più possibile. Grazie