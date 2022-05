Il Ministro Giorgetti domani in visita a Trieste

C'è anche Trieste tra le tappe del viaggio in Fvg del ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti in programma tra oggi e domani. Lo riporta Il Piccolo. Il ministro sarà in regione già da questa sera per presenziare ad una cena ad Azzano Decimo, in vista delle prossime amministrative. Nella giornata di domani, invece, si sposterà nel capoluogo giuliano dove incontrerà l'omologo croato, Davor Filipovic. L'incontro, che si svolgerà in piazza Unità, sarà prima bilaterale e successivamente verrà allargato al presidente del Fvg Massimiliano Fedriga. Sempre in mattinata Giorgetti visiterà lo stabilimento Fincantieri di Monfalcone, Danieli e Abs. Nel pomeriggio si sposterà a Gorizia e Monfalcone per alcuni incontri con le categorie economiche