Il premio Nobel Giorgio Parisi al Centro di Fisica, il lungo applauso dell'aula magna (VIDEO)

Una vera e propria standing ovation con un applauso lungo quasi due minuti. E' quanto l'aula magna della Sissa di Trieste ha tributato al professore Giorgio Parisi, premio Nobel per la Fisica 2021. Dopo aver incontrato la stampa e gli organi di informazione nell'aula Budinich del Centro di Fisica di Grignano, il docente dell'Università La Sapienza di Roma è stato protagonista di una lezione dal titolo "The value of science".