“Tira fuori le t*tte, giornalista!”, insulti a una collega durante il presidio No Green Pass (VIDEO)

"Non parlate con loro", "pagliacci", "assassini", "tira fuori le t**te, giornalista": insulti e aggressioni verbali ai giornalisti durante la manifestazione no Green pass al molo VI. Nel video si vede un gruppo di persone accanirsi contro la collega del TG3 Maria Teresa Palamà, che poco prima cercava di intervistare dei partecipanti alla protesta. Durante il servizio, altri manifestanti sono intervenuti per zittire i ragazzi che reggevano uno striscione davanti alla telecamera e rispondevano alle domande. "Non fatevi strumentalizzare - hanno gridato - non parlate con loro, distorceranno quello che dite", fino a interrompere l'intervista. La collega e il cameraman si sono allontanati, inseguiti dal gruppo urlante. Tra i vari insulti si distingue, chiaramente e più volte, l'umiliazione sessista. Almeno altri due gli episodi analoghi a danno dei giornalisti durante la giornata.