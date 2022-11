Giornata mondiale degli alberi: 80 nuove piante nel bosco Farneto

Quest'anno, il Comune di Trieste in occasione della Giornata mondiale degli Alberi, ha concesso il patrocinio all'iniziativa promossa dall'associazione no profit Monticolo&Foti, con la collaborazione della Calicanto Onlus, per la messa a dimora di ottanta piantine forestali, tra roverelle, querce, aceri e carpinieri. donate dall'azienda Allgreen Srl di Trieste, nel Parco urbano Farneto (via dell’Eremo-fronte Ferdinadeo). L'iniziativa riveste particolare interesse per l’Amministrazione Comunale perché fa parte di percorsi inclusivi, rivolti a soggetti abili e diversamente abili, nell’ottica del miglioramento delle condizioni ambientali del territorio, della sensibilizzazione verso le tematiche legate alle emissioni e all'inclusione.

L'operazione si è svolta questa mattina alla presenza dell’Assessore alle politiche del territorio Sandra Savino e dell’Assessore alle politiche dell’istruzione Nicole Matteoni e con la partecipazione dei bimbi della sezione A e B della seconda classe della scuola Collodi e dei ragazzi della Calicanto Onlus. “Ringrazio la Fondazione Monticolo&Foti e la Calicanto Onlus che si sono impegnati per avviare questa operazione - ha detto l'Assessore Sandra Savino - : si tratta di un'operazione altamente formativa per i ragazzi, che in questo modo imparano a prendersi cura di un bene. Un nuovo modo di vivere il rapporto con la natura e che può modificare il futuro di tutti”.

L'Assessore alle politiche dell’istruzione Nicole Matteoni ha ringraziato le Associazioni no profit, Monticolo&Foti e Calicanto Onlus, che hanno reso possibile la realizzazione del progetto, oltre a tutti gli uffici del Comune e ai presidenti di Circoscrizione. Un grazie particolare ai bimbi e ai ragazzi presenti che hanno materialmente messo a dimora le piante. Il presidente della Fondazione Monticolo&Foti, Andrea Monticolo, ha sottolineato come questo sia uno dei primi progetti di “Cantieri sostenibili”, un progetto patrocinato anche dal Ministero delle politiche agricole ambientali e forestali e che prevede la collaborazione con la Calicanto Onlus, organizzazione no-profit, che si occupa da sempre di attività sportiva integrata, abile e diversamente abile.

La presidente dell'Associazione Calicanto Onlus, la professoressa Elena Gianello, ha sottolineato come la Calicando che si occupa da sempre di attività sportiva integrata a partire da quest'anno ha dato inizio anche ad un altro progetto “Calicanto's Land”, con sede al palazzetto di Chiarbola, dove sono stati allestiti due orti urbani curati da questi ragazzi con amore e amorevolezza incredibile. Un'opportunità in più ai giovani abili e diversamente abili di apprezzare la natura e di lavorare nel mondo del sostenibile.

Le altre iniziative

Il Comune di Trieste, oltre alla piantumazione delle piante nel bosco Farneto, propone, anche quest’anno, interessanti attività e laboratori didattici, tutte di diverso tipo con il coinvolgimento dei cittadini, delle associazioni e delle scuole cittadine, dalle scuole dell’infanzia alle scuole di secondo grado, focalizzando l'attenzione sull'importanza dell’albero in città, sul legame dell’uomo con la natura, capace di rendere le nostre città più vivibili.

L'Amministrazione comunale dall’autunno 2016 ha voluto inoltre coinvolgere le Circoscrizioni Amministrative invitandole, ogni anno, a voler indicare al Servizio Ambiente, Verde e Igiene Urbana, in vista questa importante occasione, il luogo ove mettere a dimora due nuovi alberi per ognuna delle sette Circoscrizioni, da donare simbolicamente ai nuovi nati maschi e femmine nell'anno 2022, residenti nelle sette Circoscrizioni.

Le piante saranno messe a dimora all'interno all’interno dei parchi e/o giardini comunali e nelle scuole dell'infanzia, dove i ragazzi rappresentano il nostro più prezioso presente. Sensibilizzarli e informarli significa investire sul nostro presente e sul futuro del verde in città. Proprio a loro il Comune di Trieste offre tutto l'anno una serie di progetti e proposte didattiche gratuite che si possono trovare sulla Rete Civica del Comune di Trieste (Area Educazione).

Sempre questa mattina, in largo Sonnino l'Assessore alle politiche del territorio Sandra Savino ha reimpiantato un pero da fiore, tolto nei mesi precedenti per permettere la riqualificazione dell'intersezione. Tutta la cittadinanza è invitata a prendere parte alle iniziative. Il calendario è pubblicato sulla pagina della Rete Civica dedicata al Servizio Strade e Verde Pubblico: https://verdepubblico.comune.trieste.it/category/avvisi/

Programma

Martedì 22 novembre

Ore 9.00-10.00 Giardino comunale di via dei Montecchi

Messa a dimora di un ciliegio da fiore e di un tiglio, donati dall’Amministrazione comunale, presso il giardino comunale, con la collaborazione della V° Circoscrizione Amministrativa.

Ore 9.00-10.00 Scuola dell'Infanzia Marjan Štoka

Messa a dimora di due ciliegi da fiore, donati dall’Amministrazione comunale, presso il giardino della Scuola dell’infanzia Scuola dell'infanzia Marjan Štoka – Prosecco 185- con la collaborazione della I° Circoscrizione Amministrativa.

Ore 10.30-11.30 Giardino comunale di Villa Cosulich

Messa a dimora di due ciliegi da fiore, donati dall’Amministrazione comunale, presso l’area giochi del giardino di Villa Cosulich (Strada del Friuli) - con la collaborazione della III° Circoscrizione Amministrativa.

Ore 10.30-11.30 Nido dell'Infanzia La Mongolfiera

Messa a dimora di due ciliegi da fiore, donati dall’Amministrazione comunale, presso il giardino del Nido dell’infanzia La Mongolfiera (Via Tigor 24). Con la collaborazione della IV° Circoscrizione Amministrativa.

Ore 11.30-12.30 Giardino comunale di Altura “Falcone e Borsellino”

Messa a dimora di due ciliegi da fiore, donati dall’Amministrazione comunale, presso il giardino comunale Falcone e Borsellino di Altura (Via Alpi Giulie). Con la collaborazione della VII° Circoscrizione Amministrativa.