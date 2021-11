Giornata contro la violenza sulle donne: arriva l’infopoint del Burlo alle Torri

La violenza sulle donne continua a essere una vera piaga per la nostra società che colpisce un numero enorme di donne di ogni età, etnia e condizione sociale. Una piaga di inciviltà che, nonostante tutti gli sforzi, non si riesce ancora a debellare e per questo è necessario continuare a mettere in atto tutti gli strumenti e azioni possibili per cercare di combatterla.

A tal fine, all’interno dell’open week organizzata dalla Fondazione Onda in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, l’Irccs Materno Infantile “Burlo Garofolo” ha organizzato un infopoint presso il Centro Commerciale “Torri d’Europa” di Trieste che rimarrà aperto dal 25 al 27 novembre dalle 10 alle 18 e fornirà tutte le informazioni sulle possibilità di aiuto, assistenza e difesa per le donne vittime di abusi e violenze.

Realizzato grazie alla sensibilità della direzione del centro commerciale e con il contributo del Comitato Unico di Garanzia, delle ostetriche, dell’Urp del Burlo, del Goap-centro antiviolenza e grazie alle professioniste dell’ufficio per la continuità assistenziale, la psicologa Elisa Zanello e l’assistente sociale Laura Novello, vuole dare un aiuto concreto a tutte le donne rendendo evidente che in caso di violenza non sono più sole.

"Il tema della violenza sulle donne è di grande attualità - afferma il direttore sanitario dell’Irccs, Paola Toscani - e ogni giorno alimenta intere pagine di cronaca sui giornali che raccontano storie di ordinaria follia spesso finite tragicamente. Ed è, in assoluto, uno dei problemi più gravi che riguardano la salute pubblica. Basterebbe riportare un solo numero per descrivere la situazione: circa il 35% delle donne nel mondo ha subito violenza almeno una volta nella vita. Per questo il Burlo – continua - è da sempre impegnato in varie iniziative tese a sensibilizzare su questo grave problema. Sono stati fatti passi avanti, certo: lo stalking è reato, ci sono associazioni a difesa e tutela delle vittime di abusi, c’è una maggiore sensibilizzazione, è stato istituito il codice rosso che prevede la presa in carico del problema entro tre giorni, ma la strada da fare è ancora tanta. E proprio allo scopo di contribuire a questa campagna di civiltà abbiamo sostenuto questa iniziativa di informazione delle donne, che – prosegue la dottoressa Toscani - non devono più sentirsi sole nella lotta contro il proprio inferno personale, perché finalmente ci sono risorse ed aiuti destinati a chi è in condizione di disagio e necessità. È una piccola cosa, un piccolo passo – conclude il direttore sanitario del Burlo -, ma nella direzione giusta e per il quale ringrazio gli operatori dell’Istituto che, con il consueto entusiasmo, hanno messo a disposizione il proprio tempo a favore di questa nobile causa".

L’importanza dell’iniziativa è sottolineata anche dal direttore del Centro Commerciale “Torri d’Europa”, Stefano Minniti per il quale: "L’apertura dell’Infopoint rientra nelle attività che da parecchi anni portiamo avanti insieme al Burlo perché per noi è sempre un piacere potere informare la nostra clientela e la città sulle realtà presenti sul territorio e sulle loro iniziative. Il Burlo è sicuramente una realtà fondamentale non solo per la città, ma per tutta la regione e per noi è davvero importante continuare in questa collaborazione. Il tema dell’infopoint di questa volta è, poi – continua il direttore Minniti –, di assoluta importanza. La grande maggioranza della clientela di un centro commerciale è costituita, infatti, da donne ed è fondamentale poter dar loro un’informazione corretta e ampia sugli strumenti esistenti per combattere un dramma purtroppo ancora molto diffuso quale è quello della violenza sulle donne. Proprio per questo – conclude il direttore de le Torri d’Europa -, abbiamo cercato come individuare e mettere a disposizione per l’infopoint uno dei luoghi di maggior afflusso del nostro Centro Commerciale".