Numero unico violenza sulle donne, dal Fvg meno dell'uno per cento delle chiamate

TRIESTE - La strage non si ferma. Il femminicidio in Italia ha raggiunto ormai numeri devastanti ed anche in Friuli Venezia Giulia, nonostante le 28 chiamate registrate al numero 1522 nel primo trimestre del 2022 (che fanno della regione la quartultima per numero), la situazione non va sottovalutata. A due giorni dalla Giornata mondiale contro la violenza sulle donne (25 novembre), l'Istat ha diffuso i dati dell'anno in corso, così da portare avanti la sensibilizzazione sul tema e riuscire a confrontarli con le annualità precedenti. Numeri che appaiono "inquietanti" e che fotografano una società definita "disumanizzata, priva dei valori relazionali alla base di ogni civiltà".

Sono 76 i femminicidi commessi in tutta la penisola nel 2022, mentre le telefonate nei primi tre mesi sono state 2966, contro 4031 del 2021. A venire uccise sono soprattutto donne di nazionalità italiana (80 per cento), dove un quinto ha tra i 41 e i 50 anni. Nella maggior parte dei casi, gli uomini responsabili degli omicidi (più della metà dei casi sono i mariti, compagni e conviventi) commettono il reato in ambiti famigliari e affettivi. "Le circostanze che inducono molti uomini ad uccidere o ad usare violenza contro le donne - così la nota - son dettate da forme esasperate di gelosia e di senso del possesso".

I numeri del 2022 non sono ancora stati resi noti, ma nell'anno precedente le persone che hanno chiesto aiuto presso i centri di ascolto presenti in tutto il territorio regionale, sono state 347 (10 in più rispetto all’anno precedente) e di queste, 173 hanno subito una violenza, e nella metà dei casi, di tipo fisico."I mali originari - così iil comunicato - vanno cercati nella perdita del senso del rispetto, nella incapacità di assumersi le proprie responsabilità: è questo il terreno su cui attecchisce la violenza che attraversa tutti gli ambiti del vivere civile: dalla famiglia, alla scuola, al lavoro e alla stessa politica".