Giornata della cultura slovena, le sfide della comunità alle porte di GO!2025: intervista con Igor Devetak

TRIESTE - L’importanza di mantenere viva la lingua e la cultura slovena e la necessità di investire sui giovani della comunità slovena in Italia per mantenere un patrimonio linguistico e culturale che è risorsa preziosa per la regione e il paese intero. Sono alcuni dei temi che abbiamo affrontato oggi, 8 febbraio 2024, nella Giornata della Cultura slovena, insieme al direttore del Primorski Dnevnik, quotidiano in lingua della comunità slovena del Friuli Venezia Giulia. Nell’intervista abbiamo tentato di delineare una fotografia di questo scenario culturale, delle sue priorità e delle sue sfide future alle porte di un evento chiave a livello internazionale come Go!2025.

L’8 febbraio è la Giornata della cultura slovena, che sarà anche il giorno d’inizio di Nova Gorica & Gorizia Capitale Europea della Cultura 2025. Nella ricorrenza della morte di Prešeren, avvenuta nel 1849, qual è il messaggio che è importante tramandare ancora oggi?

“Il primo messaggio è che la cultura in tutte le sue manifestazioni unisce e avvicina, supera i conflitti e le diversità. Cito questa frase: ‘la cultura è una forza mite che goccia a goccia scava la pietra’. La condivisione di una cultura che esprime diverse nazionalità e lingue ci permetterà di riprogettare un futuro diverso e migliore. Penso al superamento di alcune criticità che rileviamo come giornale, come la necessità di trattenere i giovani e offrire loro delle opportunità”.

Che ruolo ha Go!2025 in questo senso?

“E’ una grande opportunità quella offerta dalla grande Capitale culturale europea che è Nova Gorica, la città slovena che ha invitato Gorizia a essere partner in questa grande sfida. Iniziativa che è fatta per i giovani, ai quali lascerà la sua eredità sul territorio. Possibilmente opportunità per il lavoro e per lo svago, rivolte a chi oggi ha 30 anni”.

La comunità slovena in Italia racchiude oggi molte risorse e molte anime, pur accomunate da una forte appartenenza culturale. Come è cambiata nel 2024 rispetto al passato?

“L’identità nazionale slovena è indissolubilmente legata alla cultura e alla lingua slovena, che cambiano e si sviluppano con le realtà che questa comunità vive. La nostra è una comunità plurale e integrata nella società che, pur parlando una lingua minoritaria, cambia assieme ai diversi ambiti in cui vive. Gli sloveni vivono nel Triestino, nell’Isontino e nell’Udinese, però il filo rosso che accomuna queste realtà è proprio l’associazionismo, con circa 300 associazioni che operano in tutti i campi. Si va dal conservare le tradizioni fino ad ambiti legati all’attualità, e poi musica, sport, cultura audiovisiva, visiva e cinematografica, oltre alla diffusione della conoscenza della lingua e cultura slovena tra la popolazione maggioritaria. Penso che anche la comunità stessa abbia maturato la convinzione che la pluralità linguistica e culturale è il punto di forza della nostra regione e la comunità mette a disposizione e al servizio della nostra regione questa sua particolarità”.

Quali sono le sfide che la comunità dovrà affrontare in futuro, soprattutto con Go!2025 alle porte?

“Al primo posto la scuola slovena, che è cambiata tantissimo negli ultimi 20 anni, infatti sempre più alunni non proviene dalle famiglie di lingua slovena. Per la maggior parte provengono dalle famiglie miste o di lingua italiana e questa è una sfida enorme per la comunità, legata alla sua necessità di essere inclusiva. C’è un problema demografico, come in tutta la nostra società, e i nuovi appartenenti della minoranza, come le famiglie miste o di lingua italiana, vogliono trovare spazio nella comunità e farne parte. Un’altra sfida è pensare transfrontaliero perché se ignoriamo il confine raddoppiano gli spazi in cui viviamo, le opportunità di lavoro per i giovani, la vita stessa e i legami. Altra sfida è la conservazione della lingua slovena, per renderla dinamica dobbiamo avere la possibilità di usarla in tutti gli ambiti e tutte le realtà in cui viviamo. Se la lingua non vive con la società, la comunità rischia la folklorizzazione”.

Qual è il ruolo della stampa nel mantenere viva questa cultura?

“Fondamentale il ruolo che non solo la stampa ma tutti i nostri media hanno dal punto di vista linguistico, oltre la radio, la Tv e la sede regionale della Rai la comunità slovena ha un quotidiano, il Primorski Dnevnik, che il prossimo anno compirà 80 anni. Ha inoltre due settimanali, un foglio che esce due volte a settimana e due riviste dedicate ai bambini e ai ragazzi. Tutti i media cercano di coprire la realtà che viviamo. Ci sono poi almeno due istituzioni che si occupano della lingua: in Regione opera l’ufficio centrale per la lingua slovena, che coordina tutte le attività inerenti alla lingua slovena nella pubblica amministrazione. Poi c’è lo Slori, Istituto di ricerca sloveno in Italia, che offre il proprio supporto linguistico anche ai media e al Primorski Dnevnik”.

Cosa si può fare per coinvolgere di più i giovani in queste iniziative e perpetuare questo senso di appartenenza?

“Offrire, oltre alla scuola, opportunità di esprimersi anche in attività post scolastiche. In questo senso è fondamentale il ruolo dell’associazionismo. Inoltre la comunità dovrebbe offrire ai giovani opportunità di lavoro, non di volontariato. Il giovane ha bisogno di lavorare e farsi una famiglia per emanciparsi e rimanere nel proprio luogo di nascita, altrimenti emigra”.

Un’altra funzione fondamentale è svolta da scuola, teatri ed enti pubblici. L’impressione è che la collaborazione con le istituzioni sia sempre più stretta e multidisciplinare, è così?

“La collaborazione con le istituzioni c’è ed è essenziale per la vita stessa della comunità, che si fonda sull’associazionismo ma anche su attività professionali come i media e il teatro sloveno. Ci sono leggi, come la 38 del 2001, che tutelano e assicurano con finanziamenti le attività della minoranza, e credo che questa collaborazione sia più stretta rispetto al passato perché a tutti i livelli è maturata la convinzione che questa specialità dovuta alla pluralità di lingue, culture e sensibilità è un punto di forza per tutti. Se non altro perché la comunità slovena permette relazioni ed è ponte di relazione con la vicina repubblica”.

Cos’è cambiato per voi a partire dalla storica restituzione del Narodni Dom?

“Materialmente ancora nulla perché il Narodni Dom di via Filzi resta ancora una sede dell’Università, che cerca una diversa collocazione. E’ comunque significativo che l’Università abbia deciso di conferire la laurea Honoris Causa ai due presidenti che alcuni anni fa si sono presi per mano a Basovizza. E’ inoltre cambiata la percezione di Trieste nei confronti di questo palazzo, che in passato era per tutti l’Hotel Balkan, oggi è il Narodni Dom. All’interno c’è già una piccola presenza della comunità, con il museo Stik (Contatto, ndr). Oggi per la comunità slovena in Italia il Narodni Dom è forse la più importante e impegnativa sfida. Non c’è un progetto complessivo preciso per i contenuti, nei quali credo che la comunità mostrerà il proprio rapporto con la città, poiché si ritiene un fattore di sviluppo e di crescita per il territorio. Io credo e spero che il Narodni Dom esprimerà questa visione”.