Giornata europea del Nue 112, arriva in Fvg il servizio di videochiamata

PALMANOVA (UD) - "Contiamo su un sistema professionale solido che garantisce la sicurezza a tutta la popolazione: conoscerlo è fondamentale per capire quali sono gli strumenti a disposizione per la nostra sicurezza ma anche per comprendere l'impegnativo lavoro svolto dagli operatori. Ringrazio quanti oggi hanno scelto di trascorrere un'ora del proprio tempo in questo luogo, proprio per vivere un'esperienza diretta della complessità del sistema e ringrazio i nostri angeli della sicurezza, persone che hanno scelto questo lavoro perché credono in questa missione". Sono le parole con cui l'assessore regionale con delega alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, ha dato il benvenuto ai cittadini che hanno voluto partecipare alla Giornata europea celebrativa del Numero unico di emergenza europeo 1.1.2., oggi a Palmanova nella sede operativa della Protezione civile. Presente all'evento anche il direttore del servizio Volontariato, Nue 112 e Sistemi tecnologici, Nazzareno Candotti che ha illustrato le caratteristiche del servizio, le finalità e i numeri che hanno contraddistinto il 2023. Riccardi ha apprezzato, in particolare, la partecipazione di tanti giovani: "Vedere le nuove generazioni interessate ad approfondire la conoscenza del sistema è un segnale di senso civico, consapevolezza e fiducia".

"L'obiettivo dell'iniziativa - ha spiegato a margine Riccardi - è da un lato quello di far conoscere ai cittadini gli strumenti a disposizione per la propria sicurezza (dalle chiamate all'App WHERE ARE U fino alla DinamiCall, ovvero la video-chiamata) dall'altro rappresenta un momento di riconoscimento alle persone che lavorano all'interno di questo sistema; mostrare l'impegno e lo sforzo profuso a favore della popolazione di questi professionisti, che ricordo lavorano in momenti di grandi difficoltà in situazioni critiche, è un tributo di riconoscenza che a loro dobbiamo". Le novità Fra le novità emerse nella mattinata anche l'uso della video-chiamata di prossima attivazione. Il cittadino, una volta contattati i numeri di emergenza, riceverà uno sms contenente un link con il quale l'operatore potrà instaurare una DinamiCall ed in caso di necessità sarà guidato dall'operatore a fornire le autorizzazioni necessarie alla localizzazione.

"La video-chiamata, servizio che ci vede primi in Italia e che stiamo testando - ha detto Riccardi -, consente all'operatore di dare indicazioni ancora più puntuali potendo vedere cosa accade nel teatro dell'emergenza. Il tempo in un contesto emergenziale rappresenta uno degli eventi determinati per il successo dell'operazione, poter conoscere la scena dell'evento permette di governare la situazione nel migliore dei modi, attivando in modo appropriato tutti gli strumenti a disposizione".

